Антикор изъял контрабандные маски, которыми можно снабдить Алматы дважды

В ходе оперативной работы охвачено проверкой 50 аптек, а также выявлены лица, кто контрабандой завез медицинские маски.

В результате оперативной работы изъято около 8,5 млн одноразовых медицинских масок, которыми можно было бы обеспечить жителей Алматы дважды, заявил в ходе онлайн диалога руководитель Департамента Агентства Республики Казахстана по противодействию коррупции по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров, передает корреспондент zakon.kz.

Мы не оставляли оперативную работу. Касательно аптек по городу охватили около 50 аптек. Необходимо отметить таких недобросовестных людей, которые с целью наживы контрабандным путем доставляли одноразовые маски. Такую работу провели, изъяли около 8,5 млн одноразовых масок. Это, можно сказать, весь Алматы можно обеспечить по два раза, — заявил Сапаров.

Сейчас, по его словам, идет оперативно-следственная работа и ожидается заключения экспертизы, после весь изъятый объем масок планируется передать в акимат города.

Пандемия еще не закончилась, угроза еще висит. Часть сотрудников, не будем скрывать, переболели. Но несмотря на это, мы не снижали темпы работы по выявлению правонарушений. В рамках этой работы провели ряд рейдов по Алматы, где скапливались очереди, где бывали протестные настроения, люди не могли найти лекарства. Мы это фиксировали, выявляли причины отсутствия лекарств. Нашими сотрудниками полностью отработан весь склад СК-Фармация, чтобы убедиться, есть ли дефицит лекарственных средств или нет, — объяснил глава департамента антикоррупционной службы по Алматы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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