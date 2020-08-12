Краснокнижного филина держали в кафе в Туркестанской области

Птицу разместили в зоопарк.

Следователи Туркестанской области направили в суд 17 уголовных дел в сфере природоохранного законодательства, сообщает zakon.kz.

В производстве следователей Департамента полиции Туркестанской области на сегодняшний день находится около 30 уголовных дел, связанных с браконьерством незаконной добычей рыбы и других природных ресурсов, а также нанесения вреда окружающей среде. В том числе по 17 уголовным делам собранные материалы досудебного расследования уже направленны в суд для принятия законного решения.

К примеру, в Сайрамском районе дознаватели по ст. 339 УК РК "незаконное обращение с редкими видами животных и растений" направили в суд два уголовных дела. В одном случае, полицейские в ходе проведения рейдовых мероприятий в хозподворье жителя Манкент обнаружили и изъяли два "краснокнижных" беркута, во втором случае в кафе стражи порядка изъяли дикого филина, занесенного в Красную книгу. Полицейские разместили птиц в зоопарк.

На сегодняшний день группа следователей департамента полиции области расследует уголовно дело в отношении преступной группы браконьеров. Все они жители Жетысайского и Шардаринского районов. Подозреваемые на протяжении нескольких лет занимались незаконной ловлей рыбы на водохранилище Шардара и реализацией их на рынках Шымкента.

В настоящее время по данному факту следователями проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Следствие по факту браконьерства продолжается. Полицейские не исключают вероятность того, что преступная группа браконьеров имеет организованный характер.

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