АО "Аралтуз" и ТОО "Аралсода" закупили медоборудование для районной больницы

Из собственных средств компании были выделены денежные средства в размере 50 миллионов тенге.

Аральский район, как и остальные регионы страны, столкнулся с высоким потоком больных коронавирусной инфекции, пневмонии, что привело к острой нехватке медицинского оборудования, сообщает zakon.kz.

В таких условиях врачи работают фактически на износ. Эпидемиологическая ситуация в стране стала вызовом для всей системы здравоохранения и проверкой граждан на наличие человеческих качеств.

Эта ситуация сплотила казахстанцев, каждый старается сделать свой посильный вклад.

Руководство компаний АО "Аралтуз" и ТОО "Аралсода" также не могло остаться равнодушным. Из собственных средств компании были выделены денежные средства в размере 50 миллионов тенге. Выяснив потребности провизорных стационаров Аральского района, было принято решение о закупе необходимого медицинского оборудования и материалов.

В рамках благотворительной помощи АО "Аралтуз" и ТОО "Аралсода" закупили и передали в инфекционные отделения Аральской центральной районной больницы, в которых госпитализируют пациентов с COVID-19, 19 кислородных концентратора, 200 медицинских кроватей и постельных принадлежностей, 200 медицинских защитных комплектов и масок. На следующем этапе поддержки планируется закупить дополнительно 2 кареты скорой помощи, более 100 газовых баллонов, облучатели, медицинские функциональные кровати и другие медицинское оборудование и материалы.

В сложный период распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией, больницы остро нуждаются в поддержке и компании АО "Аралтуз" и ТОО "АралСода" стремится как можно более оперативно оказать ее.

Мы все живем и работаем в Казахстане. Это наш дом. Здесь живут мои родные, мои дети. Как сын, как отец, как руководитель социально ответственной компании, ни я ни коллектив, не можем оставаться в стороне ситуации. Понимая, что в Аральском районе есть неотложные медицинские нужды, мы приняли решение о выделении денежных средств для закупа медицинского оборудования для районной больницы. Группа компании старается оказать максимальную помощь и поддержку жителям Аральского района в этой чрезвычайной ситуации, - прокомментировал президент АО "Аралтуз" Айдынбек Тауасаров.

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