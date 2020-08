Астронавт снял пострадавший от взрыва Бейрут из космоса

Кристофер Кэссиди, астронавт НАСА снял из космоса разрушенный от взрыва Бейрут, сообщает zakon.kz.

Его снимок опубликован в Twitter.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T