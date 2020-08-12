Астронавт снял пострадавший от взрыва Бейрут из космоса
Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии.
Фото : mixnews.lv12 августа 2020, 13:39
Кристофер Кэссиди, астронавт НАСА снял из космоса разрушенный от взрыва Бейрут, сообщает zakon.kz.
Его снимок опубликован в Twitter.
Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020
Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь, – такое сообщение Кэссиди прикрепил к фото.
Взрыв аммиачной селитры в бейрутском порту 4 августа разрушил и повредил здания на много километров вокруг. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что число погибших выросло до 220 человек, 110 до сих пор числятся пропавшими без вести.
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