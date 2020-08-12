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Астронавт снял пострадавший от взрыва Бейрут из космоса

Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии.

Фото : mixnews.lv12 августа 2020, 13:39

Кристофер Кэссиди, астронавт НАСА снял из космоса разрушенный от взрыва Бейрут, сообщает zakon.kz.

Его снимок опубликован в Twitter.

Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь, – такое сообщение Кэссиди прикрепил к фото.

Взрыв аммиачной селитры в бейрутском порту 4 августа разрушил и повредил здания на много километров вокруг. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что число погибших выросло до 220 человек, 110 до сих пор числятся пропавшими без вести.


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