Астронавт снял пострадавший от взрыва Бейрут из космоса

Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии.

Кристофер Кэссиди, астронавт НАСА снял из космоса разрушенный от взрыва Бейрут, сообщает zakon.kz.

Его снимок опубликован в Twitter.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь, – такое сообщение Кэссиди прикрепил к фото.

Взрыв аммиачной селитры в бейрутском порту 4 августа разрушил и повредил здания на много километров вокруг. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что число погибших выросло до 220 человек, 110 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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