Зидан, Лионель, Абай Кунанбаев. Кто еще живет в Казахстане?

С фантазией у казахстанцев все хорошо.

Говорят, что судьбу человека на 50% можно предрешить, дав ему то или иное имя. Желая счастливой и успешной жизни своим потомкам, жители нашей страны дают имена великих ханов, поэтов и даже зарубежных звезд футбола. Почему казахстанцы любят давать своим детям необычные имена, выяснял корреспондент zakon.kz.

Мировой футбол был довольно долгое время на паузе из-за эпидемии коронавируса, но в июле ведущие европейские чемпионаты возобновили игры, а 8 августа продолжилась Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА сезона-2019/20. Накануне этого события в Казахстане родился мальчик по имени Зидан Сеит. Малыша назвали в честь выдающегося французского футболиста, а ныне тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Мы долго думали над именем. Это мой первый внук, мне дали право дать ему имя. Были разные варианты. Я сам безумно люблю футбол, мой сын, отец мальчика, тоже любит этот вид спорта. Я сам болею за "Барселону", но мои сыновья болеют за мадридский "Реал". Зинедина Зидана я бы назвал рыцарем современного футбола, он не только выдающийся футболист, но и благородный человек, профессионал высшей категории и как футболист, и как тренер. Много средств направляет на благотворительность. Такое решение приняли. Мы исходили из конкретного человека, если будет похожим на него, - рассказал дедушка Зидана Сеит Совет Сеитов.

Родственники, друзья поначалу думали, что Совет Сеитов шутит, говоря об имени первого внука. Но сейчас все привыкли.

Получили свидетельство о рождении, и знаете, Зидан Сеит, имя в сочетании с фамилией уже нормально воспринимается. Одноклассники, которые живут в разных странах, родственники, всем понравилось такое сочетание имени и фамилии. Конечно, я надеюсь, что мой внук, когда вырастет, может быть станет классным футболистом, но самое главное, чтобы он был здоровым, воспитанным, образованным, хорошим человеком. И я, и родители, и родственники сделаем для этого все от нас зависящее, - сказал Совет Сеитов.

У него самого тоже не самое часто встречающееся имя. И связано оно с советской властью.

Дедушка был коммунист, но имя дал отец. Первое время не понимал, почему меня назвали так. Да и в детстве меня все родные называли Советай, а когда в школу пошел, впервые узнал, что меня зовут Совет, - пояснил Сеитов.

В Казахстане есть немало людей, которые сильно любят футбол, называют своих сыновей Рауль, Пеле, Златан, Серхио, как известных футболистов. Нам удалось узнать, что известный казахстанский шоумен, бывший КВН-щик, ведущий мероприятий Ринат Сафаргулов своего младшего сына назвал Лионель в честь аргентинского знаменитого футболиста Лионеля Месси.

Добавим, что и раньше казахстанцы любили давать имена известных выдающихся людей своим детям. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане на данное время с именем Абай Кунанбаев проживают 31 человек, из них 3 человека с фамилией и именем, а с отчеством Абай Құнанбайұлы - 28 человек, из которых большинство проживает в Туркестанской области – 10 человек, а в Восточно Казахстанской и Алматинской областях проживают по 3 человека. Так же в Республике проживают тезки великого поэта Абая - 17 674 человек, большинство в Туркестанской области -2100 человек, Алматинской области – 2062, и в городе Нур-Султан – 1610 человек.

Также в Республике тезок известного певца Димаша Кудайбергена - 3 человека, а боксера Геннадия Головкина - 5 человек. В Республике Казахстан встречаются такие необычные имена - Құдрет, Ізқұтты, Нұр-әдеп, Ақмамық, Ақкөгершін, Ақтаңым, Үкіліайару, Падишах. Встречаются имена, связанные с именами великих ханов - Әбілқайырхан, Абылайхан, Ақназар хан, Жүсіпхан, Кенесарыхан, Керей хан, Құбылайхан, Қарахан, Қасымхан, - рассказали в Комитете по статистике МНЭ РК.

Кроме того, количество жителей страны с фамилией, именем и отчеством, совпадающим полностью, 2 158 761 человек, а совпадающих с фамилией и именем - 10 900 515 человек.

Альберт Ахметов

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