Также был объявлен строгий выговор главному педиатру больницы.

Уволен директор Аягозского детского центра, сообщает zakon.kz.

В Аягозском детском центре оказания спецсоцуслуг, где в апреле текущего года произошло резонансное событие, был принят комплекс мер.

Механизмы совершенствования работы МСУ обсудили в ходе заседания Межведомственного совета по вопросам приоритетных направлений социальной работы. В ходе заседания были озвучены результаты проверок Аягозского центра, проведенных комиссиями Администрации Президента и Правительства.

Результаты проверок показали, что в центре были допущены нарушения в части неполного соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг, а также отсутствовал должный контроль со стороны руководства учреждения. Медэкспертиза пришла к выводу, что дети скончались в больнице вследствие основных и сопутствующих заболеваний, в том числе тяжелых врожденных патологий, - сообщили в министерстве труда и социальной защите.

Акиматом в экстренном порядке были приняты действенные меры по устранению нарушений. Выделено 139,5 млн тенге на ремонт 2 корпусов, благоустройство детских площадок. Дополнительно предусмотрено 46,9 млн тенге на закуп тренажеров для ЛФК, мониторов, многофункциональных кроватей, установку дополнительных видеокамер с "облачным" хранением. На повышение квалификации сотрудников центра выделено 3,5 млн тенге, - сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство еще одного жилого корпуса в центре. Новый корпус будет оснащен лифтом, а также предусматривает спальные комнаты для паллиативной группы, медицинские посты, игровой зал и столовую. В старом корпусе за высвобождения площадей будут размещены дополнительные кабинеты и залы (ЛФК, спортзал и др.).

Также в учреждении произошли кадровые перестановки. Были уволены директор и заведующая медицинским отделением центра. На должность директора назначен врач-педиатр с 20-летним стажем работы, ранее занимавшая должность главного педиатра области. К дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела по работе с центром управления координации занятости и социальных программ акимата ВКО и объявлен строгий выговор главному педиатру Аягозской больницы. В штате центра ввели ставку госпитального эпидемиолога.

Ранее в СМИ сообщалось, что в течение апреля умерли четверо малолетних воспитанников ЦОССУ. Позже стало известно, что в инфекционное отделение Аягозской центральной районной больницы попали еще 16 воспитанников и двое сотрудников центра с диагнозами корь и кишечная инфекция. Туда выезжала специальная комиссия для расследования. В начале июля сменился директор центра. По предварительным результатам, дети поступили в Центральную районную больницу Аягоза в крайне тяжелом состоянии из-за поздней госпитализации: медики ЦОССУ недооценили тяжесть их состояния. Проверка обнажила ряд других серьезных проблем.

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