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Подозреваемый в убийстве 18-летнего чемпиона Азии задержан

Назначены соответствующие экспертизы.

Фото : elitar.kz12 августа 2020, 13:58

Во время драки был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов. Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания, сообщает zakon.kz.

По информации издания "МОЙ ГОРОД", 9 августа в 3.10 произошел конфликт между двумя жителями поселка Дамба, в ходе которого один из них получил огнестрельное ранение.

После чего его доставили в больницу. От полученных травм мужчина скончался,- пояснили в ведомстве.

К слову, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Он был водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - отметили в ДП Атырауской области.


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