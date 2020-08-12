За два года в Алматы наказали четверых судей

В законопроекте по противодействию коррупции планируется приравнять судей и других "неприкасаемых" с остальными гражданами.

Четыре факта коррупционных преступлений было выявлено и доказано в отношении судей ряда районов города Алматы за 2019 и с начала 2020 года, заявил в ходе онлайн диалога руководитель Департамента Агентства Республики Казахстана по противодействию коррупции по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров, передает корреспондент zakon.kz.

Агентством проводится законопроектная работа. В существующий закон о противодействии коррупции мы рассматриваем внесение поправок. В законе будет отражаться этот момент. Не то, чтобы ослабить иммунитет судей и неприкасаемых людей, а приведение их в равные права с остальными гражданами, — сообщил глава департамента антикоррупционной службы.

Он напомнил, что относительно недавно принят закон об отставке первых руководителей и этот механизм уже работает.

Как говорится, неприкасаемых нет. В этом отношении нашим департаментом ведется независимо от статуса, должности и иммунитета оперативная работа. В 2019 и с начала 2020 года было выявлено четыре таких факта коррупционных преступлений среди судей города. Как вы знаете у судей особый иммунитет. Привлечены к уголовной ответственности судьи Наурызбайского, Бостандыкского и Медеуского районов. Также привлечен к ответственности председатель Бостандыкского районного суда Алматы по гражданским вопросам. По всем указанным делам состоялись обвинительные приговора, судьи приговорены к реальным срокам лишения свободы, — отметил Сапаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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