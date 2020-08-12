Предварительные итоги выборов в сенат. Бывший министр выиграл от Нур-Султана

12 августа во всех регионах Казахстана прошли выборы 17 депутатов в верхнюю палату.

Ректор Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, бывший министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев по предварительным итогам прошел в Сенат от Нур-Султана, передает zakon.kz.

За кандидата проголосовали 75% выборщиков. Другие кандидаты от Нур-Султана Мейрамбай Оралов и Маулен Самамбетов набрали 15% и 10% соответственно.

По информации ЦИК РК, за выборами осуществляли наблюдение 185 наблюдателей, из них 180 национальных, а также пять международных от миссии Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

В этом году в гонке за место в сенате участвуют 46 кандидатов. Только 17 из них станут депутатами верхней палаты парламента.

Отмечается, что окончательные результаты выборов будут озвучены 18 августа.

Куришбаев Ахылбек Кажигулович родился 13 апреля 1961 года в Алматы. В 1983 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт (ученый-агроном, почвовед-агроном).

Трудовой стаж:

- Помощник комбайнера Талгарского межрайспецхозобьединения, с. Чингельды Талгарского района Алматинской области (1977);

- Воспитатель интерната Чингельдинской средней школы, Алматинской области (1977-1978);

- Аспирант, младший, старший научный сотрудник, заместитель директора по науке КазНИИ земледелия им. Вильямса (1983-1997);

- Директор КазНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева (1997-2002);

- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.02.2002-09.2005);

- Директор департамента науки МСХ Республики Казахстан (2006);

- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2007-04.2008);

- Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.04.2008-04.2011);

- Ректор Казахского агротехнического университета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина (с 18.10.2011)

Прочие должности:

- Член совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (08.2002-11.2005);

- Председатель совета директоров АО "Продовольственная контрактная корпорация" (09.2002-11.2005);

- Председатель совета директоров АО "КазАгроИнновация" (с 08.2007);

- Председатель Межправительственного совета СНГ по вопросам агропромышленного комплекса (с 04.2008);

- Председатель, член совета директоров АО "НХ "КазАгро" (с 06.2008)

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