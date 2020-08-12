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В Шымкенте врачи спасли трехлетнего ребенка, выпившего марганцовку

Он принял бутыль с химической жидкостью за игрушку.

Фото : knews.kg12 августа 2020, 15:10

Врачи спасли трехлетнего ребенка, по неосторожности выпившего марганцовку, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 8 августа.

По информации Управления здравоохранения города, малыша в тяжелом состоянии доставили в центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.

У ребенка был сильный химический ожог полости рта. Его в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение и оказали экстренную помощь.

По словам матери, малыш выпил марганцовку по неосторожности, он принял бутыль с химической жидкостью за игрушку.

Лечащие врачи поставили ребенку диагноз - токсическое отравление тяжелой степени. Благодаря непрерывному лечению, его состояние уже улучшилось - пациент переведен в обычную палату. Сейчас трехлетний ребенок проходит лечение в токсикологическом отделении.

По словам специалистов, 80% детей с подобными отравлением и ожогами еще десять лет назад невозможно было спасти.

Однако сегодня медицина страны вышла на тот уровень, когда даже в таких тяжелых случаях пациента можно вылечить.

Тем не менее, специалисты просят родителей тщательнее следить за своими детьми.


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