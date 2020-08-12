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Телефоны на 6 млн тенге украли сотрудники крупного магазина

Начато досудебное расследование.

Фото : vk.com12 августа 2020, 15:39

В Нур-Султане полицейские задержали работников магазина, укравших сотовые телефоны, сообщает zakon.kz.

В ночь на 28 июля, двое молодых людей заступив на работу в ночную смену, воспользовались отсутствием электричества, совершили кражу со складского помещения. Добычей стали дорогостоящие мобильные телефоны марки iPhone в количестве 9 штук и марки Samsung в количестве 11 штук. Общая стоимость украденного имущества составила сумму 6 млн тенге, - сообщили в ДП города.

В ходе расследования подозреваемые в совершение кражи дали признательные показания. Вещественные доказательства, сотовые телефоны изъяты на квартире молодых людей, где они проживали вместе.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК ("кража").


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