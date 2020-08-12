Рекламу наркотиков в Рудном закроют муралы

Волонтеры обнаружили 236 надписей с рекламой синтетических наркотиков. На данный момент закрашено более 150.

Молодые художники Рудного украсят стены города муралами, передает zakon.kz.

По инициативе Управления внутренней политики Костанайской области в Рудном состоялась региональная ярмарка социальных идей и проектов. На ней были представлены 18 проектов, часть из которых уже реализуется.

Один из проектов - инициатива молодых жителей придать Рудному новый облик благодаря муралам. Этот вид уличного искусства - прекрасная альтернатива рекламе синтетических наркотиков, которая заполонили многие города.

Руководитель городского волонтерского штаба "Шаг навстречу" Мария Зюванова рассказала об этой инициативе.

Наш волонтерский штаб базируется на КГУ "Молодежный ресурсный центр". В штабе ежегодно реализуются проекты, некоторые из них функционируют уже несколько лет. Так, в прошлом году наши ребята участвовали в республиканском молодежном проекте "Жаса". Мы решили облагородить стены города с помощью муралов. Тогда в рамках этого проекта мы облагородили одну их электробудок, которая была изрисована граффити и рекламой синтетических наркотиков. Мы ее закрасили, сверху нарисовали "Звездное полотно" Ван Гога, - проинформировала Зюванова.

Кроме этого, молодые художники украшали подъезды в зимнее время.

В этом году команда разрослась. Ресурсный центр проводил конкурс грантов для НПО и инициативных групп. Мы выиграли грант на 50 тысяч тенге. Он маленький, но с учетом того, что с прошлого года у нас остался инвентарь, мы докупили краску и начали работать. В рамках проекта мы рисуем мурал в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, - отметила Мария Зюванова.

Глава волонтерского штаба также рассказала, что весной проводился рейд по Рудному. Тогда волонтеры обнаружили 236 надписей с рекламой синтетических наркотиков. На данный момент закрашено более 150.

Мы красим стены антивандальной краской. Если закрашивать надписи обычными баллончиками, остается некрасивое пятно. Мы используем краску, которой красят дома. Мы почти в тон закрашиваем надписи, придавая стене новизну. На новых стенах, на красивых рисунках люди не захотят рисовать ни надписи, ни рекламу наркотиков. Они пойдут искать другое место. К примеру, одно заброшенное пятиэтажное общежитие было полностью исписано. 26 июня, в День борьбы с наркотиками, мы закрасили пятиэтажку и внесли небольшой узор. До сих пор никто не притронулся, и не подумал испортить творчество, - подчеркнула Зюванова.

Молодые художники также используют юбилейные даты. Так, к 175-летию Абая Кунанбаева рекламу синтетических наркотиков закрашивали цитатами великого поэта.

Начали 10 августа, в городе появится более 20 выражений Абая. Работать будем до холодов, к концу сентября мы закончим. Основной этап уже завершен, остается дело за малым, - сказала глава молодежного штаба.

Мария Зюванова отметила, что подобные мероприятия будут продолжаться и в следующем году.

В прошлом году была пробная версия, когда мы нанесли одно изображение. В этом году у нас масштаб побольше, в следующем году также планируем, если у нас будет финансирование, в рамках какого-либо проекта. Если нас поддержат местные исполнительные органы и выделят средства на краску. Рисуют волонтеры бесплатно, так как в первую очередь это инициатива граждан. Местное население из числа жителей украшаемых домов активно присоединяются к нам. Таких у нас 10-15 человек. Думаю, что в следующем году эта работа будет масштабироваться и разрастаться, и в нашем городе появятся интересные шедевры, - заключила Зюванова.

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