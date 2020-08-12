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Как изменятся правила предоставления грантов для НПО

Важно показать суть самого грантового финансирования.

Фото : inform.kz12 августа 2020, 16:27

Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет высказал свою точку зрения по поводу совершенствования механизма грантового финансирования для НПО, передает zakon.kz.

Вопрос сотрудничества НПО и государства в постоянном процессе. Сейчас большие подвижки, когда был создан ЦГПИ, когда ушли от систему госзакупок к системе грантового финансирования. При формировании всех этих условий возникло много условностей, которые приходилось учитывать в бюджетном законодательстве которые и сказались на прозрачности и эффективности некоторых процессов. Потому что при формировании бюджетной политики нужно учитывать подходы, потребность НПО, и это нестыковка привела к недоверию или недопониманию. По инициативе Главы государства подходы меняются, сначала нужно услышать конечного потребителя и, исходя из этого, выстраивать политику, - сказал Мадияр Кожахмет во время онлайн-обсуждения "Гражданская экспертиза".

По информации МИА "Казинформ", сейчас работа ведется по двум направлениям – в первую очередь, это изменение самих правил предоставления грантов.

Сейчас этот процесс обсуждается, проект приказа будет представлен с учетом мнений. И второе - законодательные изменения. Самый принципиальный момент – почему на выходе получаем одни проекты, а люди ждут другие, потому взаимоотношения ЦПГИ сориентированы только с нашим министерством. И бюджетный ориентир на результат предполагает, что задачи, которые стоят в грантовых проектах, должны в первую очередь удовлетворять задачи и цели министерства. Проекты, которые не в компетенции нашего министерства, как правило, не подпадают под это и получается этот разрыв, - отметил спикер.

Второй момент – сейчас нужно получать конкретные идеи от неправительственного сектора.

"Но в итоге при планировании мы вынуждены, из-за того что бюджетное планирование предполагает точные расчеты и четкие позиции по формированию грантов, по факту такой грант не профессионально пишут сами госслужащие и выносят на обсуждение. Получается что многие вещи выходят в разночтении с теми, кто подает грантовый проект. Чтобы это менять, в сентябре мы вносим изменения в закон о волонтерстве и хотим попытаться внести, чтобы НПО уже в 2021 году могли этот процесс поменять. У государства нет принципиальной позиции настаивать на тех или иных правилах. Наша задача: учитывая мнение общественности, регулировать этот процесс как арбитр", - подчеркнул М. Кожахмет.

Важно показать суть самого грантового финансирования. Видим растущую гражданскую активность в целом. Задача государства поддержать социнициативы, тогда социальный эффект будет выше. Задача: уйти от показателей, которые ставит государство, и дать возможность работать неправительственному сектору. Мы должны расширить формы финансирования, не ставить со своей стороны конкретные задачи и критерии. Чтобы НПО само предлагало, а государство давало сколько нужно денег, исходя из тех проектов, как сейчас формируется, это важный момент, который мы хотим переломить, - заключил спикер.


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