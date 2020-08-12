Как изменятся правила предоставления грантов для НПО

Важно показать суть самого грантового финансирования.

Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет высказал свою точку зрения по поводу совершенствования механизма грантового финансирования для НПО, передает zakon.kz.

Вопрос сотрудничества НПО и государства в постоянном процессе. Сейчас большие подвижки, когда был создан ЦГПИ, когда ушли от систему госзакупок к системе грантового финансирования. При формировании всех этих условий возникло много условностей, которые приходилось учитывать в бюджетном законодательстве которые и сказались на прозрачности и эффективности некоторых процессов. Потому что при формировании бюджетной политики нужно учитывать подходы, потребность НПО, и это нестыковка привела к недоверию или недопониманию. По инициативе Главы государства подходы меняются, сначала нужно услышать конечного потребителя и, исходя из этого, выстраивать политику, - сказал Мадияр Кожахмет во время онлайн-обсуждения "Гражданская экспертиза".

По информации МИА "Казинформ", сейчас работа ведется по двум направлениям – в первую очередь, это изменение самих правил предоставления грантов.

Сейчас этот процесс обсуждается, проект приказа будет представлен с учетом мнений. И второе - законодательные изменения. Самый принципиальный момент – почему на выходе получаем одни проекты, а люди ждут другие, потому взаимоотношения ЦПГИ сориентированы только с нашим министерством. И бюджетный ориентир на результат предполагает, что задачи, которые стоят в грантовых проектах, должны в первую очередь удовлетворять задачи и цели министерства. Проекты, которые не в компетенции нашего министерства, как правило, не подпадают под это и получается этот разрыв, - отметил спикер.

Второй момент – сейчас нужно получать конкретные идеи от неправительственного сектора.

"Но в итоге при планировании мы вынуждены, из-за того что бюджетное планирование предполагает точные расчеты и четкие позиции по формированию грантов, по факту такой грант не профессионально пишут сами госслужащие и выносят на обсуждение. Получается что многие вещи выходят в разночтении с теми, кто подает грантовый проект. Чтобы это менять, в сентябре мы вносим изменения в закон о волонтерстве и хотим попытаться внести, чтобы НПО уже в 2021 году могли этот процесс поменять. У государства нет принципиальной позиции настаивать на тех или иных правилах. Наша задача: учитывая мнение общественности, регулировать этот процесс как арбитр", - подчеркнул М. Кожахмет.

Важно показать суть самого грантового финансирования. Видим растущую гражданскую активность в целом. Задача государства поддержать социнициативы, тогда социальный эффект будет выше. Задача: уйти от показателей, которые ставит государство, и дать возможность работать неправительственному сектору. Мы должны расширить формы финансирования, не ставить со своей стороны конкретные задачи и критерии. Чтобы НПО само предлагало, а государство давало сколько нужно денег, исходя из тех проектов, как сейчас формируется, это важный момент, который мы хотим переломить, - заключил спикер.

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