Последних пациентов провизорного стационара выписали в Костанае

Костанайская районная больница вернется в прежний режим 14 августа.

Из провизорного стационара на базе Костанайской районной больницы выписали последних пациентов, передает zakon.kz.

Руководство больницы объявило о закрытии стационара на фоне улучшения обстановки.

Теперь на базе родильного и хирургического отделений будет проведена дезинфицирующая обработка. 14 августа возобновится прием и лечение пациентов акушерско-гинекологического и хирургического профилей, как экстренных, так и плановых.

Этот корпус был полностью занят. После выписки пациентов проведем обработку. Все сотрудники повторно сдадут мазки на коронавирус, затем откроемся. 14 августа мы уже будем проводить плановую госпитализацию. В хирургию поступит пациент с грыжей, - сказал Заместитель главного врача по лечебной работе Николай Шелудько.

По словам замглавврача, раньше пациенты были напуганы. Потом, когда на их глазах стали выписывать выздоровевших, настроение поднималось.

Мы поставили практически в каждой палате кислород, лекарством обеспечены на 100 процентов. Со стороны не привлекали докторов, наши сотрудники "закрывали" проблему с коронавирусом, - отметил он.

Кроме этого, Шелудько подчеркнул, что в случае наступления следующей волны коронавируса, больница оперативно сможет перепрофилироваться в провизорный стационар.

В первый раз, когда открывались, многие понятия не имели, что это за болезнь. Сейчас это все без проблем решаем. Опыт работы есть, сотрудники есть - и доктора, и средний медицинский персонал. Готовы практически на 100%, - подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня из Центрального клинического госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в Нур-Султане был выписан последний пациент - 68-летний Кенжетай Кожеков. С завтрашнего дня госпиталь закрывается на дезинфекцию. Будет проведена полная чистка здания и кварцевание. После разрешения санэпидемстанции, госпиталь возобновит работу в плановом режиме.

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