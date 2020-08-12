У Ефремова подтвердили инсульт

Ранее актера вынесли на носилках из здания суда.

Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Его жизни ничего не угрожает.

Адвокат актера Эльман Пашаев посетил подзащитного в больнице.

Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет, - сказал он.

Ранее сообщалось, что врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, отправленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.

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