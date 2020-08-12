Как лечат заболевших коронавирусом онкопациентов в Казахстане – главный онколог страны

С начала карантина 178 онкобольных заболели COVID-19, из них 14 скончались.

Как онкослужба работает в условиях пандемии и как оказывается медицинская помощь онкобольным, рассказывает главный онколог Казахстана, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, сообщает zakon.kz.

- Диляра Радиковна, какие изменения внесла пандемия в деятельность онкослужбы Казахстана?

- В связи с режимом ЧП все государственные региональные медицинские организации онкологического профиля, в том числе Казахский НИИ онкологии и радиологии работали и работают в условиях карантина.

Чтобы минимизировать распространение инфекции, в стационарах были ограничены посещения пациентов родственниками. На входах установлены посты с термометрией всех входящих, введен масочный режим, медицинский персонал работает в защитных костюмах, регулярно проводятся санитарно-дезинфекционные работы, тестирование сотрудников на предмет возможного инфицирования.

Амбулаторная и консультативно-диагностическая помощь была временно приостановлена, лечение проводилось только в стационарах. Госпитализация пациентов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения осуществляется только при наличии ПЦР теста на COVID-19. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы максимально оградить наших пациентов от опасного вируса.

- Как проходит лечение онкобольных в условиях карантина?

- С самого начала эпидемии международное онкологическое сообщество стало изучать опыт различных стран, чтобы выработать рекомендации по лечению онкологических пациентов в условиях COVID-19 для врачей онкологов и пациентов. Учитывая риск инфицирования и последствий коронавируса, это поможет обеспечить максимально безопасный режим лечения с учетом.

Мы знаем, что наши пациенты зачастую находятся уже в состоянии сниженного иммунитета. Кроме того, воздействие химио- и лучевой терапии также может сказаться на общем состоянии пациента. Я уж не говорю о больших полостных операциях, требующих средств и методов респираторной поддержки, инвазивных методов диагностики. Результатом такой работы явились рекомендации известных международных сообществ ASCO, ESTRO, Европейской гематологической ассоциации, Российского общества клинической онкологии и многих других.

Все профессиональные сообщества онкологов придерживаются мнения, что в период пандемии необходимо тщательно взвешивать риски основного заболевания и развития острого респираторного дистресс-синдрома, вызванного COVID-19.

В Специальном Отчете Американского сообщества клинических онкологов (ASCO), "Руководстве по оказанию медицинской помощи онкологическим больным во время пандемии COVID-19" изложены основные меры оказания медицинской помощи, которых мы придерживаемся в работе с пациентами.

Так, в документе особенно подчеркивается, что все пациенты, у которых диагностирована инфекция COVID-19, или у которых статус COVID изменился на положительный в процессе лечения, должны немедленно прервать лечение или отложить его.

По рекомендациям Российского общества клинической онкологии, пациенты с COVID-19 подвергаются риску тяжелого течения заболевания при противоопухолевом лечении, поэтому его проведение необходимо только в случае угрожающего состояния, обусловленного прогрессированием опухоли. Во всех иных случаях целесообразно отложить противоопухолевое лечение до разрешения COVID-19.

В заявлении президентов ESTRO касательно радиотерапии во время кризиса также указывается на необходимость отложить начало лучевой терапии в тех случаях, когда это возможно.

- А если у онкологических пациентов будет выявлена инфекции COVID-19 или появится подозрение на инфекцию?

- В таких случаях необходимо немедленно приостановить лечение для снижения угрозы развития тяжелых осложнений и высокого риска летальных исходов. Бессимптомные, инфицированные COVID-19 пациенты должны оставаться дома, с исключением социальных контактов и не допускаются в стационар.

Конечно, коронавирус внес коррективы в наши алгоритмы и протоколы обследования, лечения и госпитализации онкобольных. С 20 июля все медицинские учреждения онкологического профиля и наш Казахский НИИ онкологии и радиологии работают в штатном режиме. Мы принимаем всех пациентов на стационарное, амбулаторное и консультативно-диагностическое лечение. Пациенты могут получать консультации, амбулаторное лечение, госпитализироваться на стационарное и оперативное лечение.

Пандемия коронавирусной инфекции диктует новые правила как для медицинских работников, так и для пациентов. Так, для очной консультации необходимо иметь отрицательный экспресс-тест на COVID-19, а для госпитализации в стационар только отрицательный ПЦР-анализ на COVID-19.

Перед оперативным вмешательством для исключения поражения легких, то есть пневмонии пациенту проводится компьютерная томография (КТ) легких. Это особенно актуально, так как, к сожалению, было несколько случаев, когда пациент госпитализировался с отрицательным ПЦР-анализом, но во время проведения КТ легких перед операцией диагностировалась пневмония.

В случае проведения химиотерапии, после введения химиопрепаратов, у ранее отрицательных пациентов резко ухудшалось состояние за счет поражения легких. Это говорит о том, что КВИ протекает иногда бессимптомно и ослабленно, но вследствие снижения иммунитета, при проведении противоопухолевого лечения выявляются клинические симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом. Поэтому мы обязательно делаем всем пациентам КТ или рентген легких.

Кроме анализа на COVID-19, не отменяются обычные анализы, такие как общей анализ крови, биохимия, коагулограмма, обследование на ВИЧ, гепатит, электрокардиограмма, рентген легких. Это все можно сделать в поликлиниках по месту жительства, либо прикрепления.

- Касательно иногородних пациентов, которые едут на лечение к вам в онкоинститут из регионов: им как быть?

- Прежде чем приехать к нам из других регионов, история болезни и другие документы пациента направляются региональным онкодиспансером на консультацию к специалистам института. В институте проводится консилиум, междисциплинарная группа врачей во главе с заместителем по клинической работе рассматривает историю болезни. Если пациенту показано лечение в Институте онкологии и радиологии, то ему по месту жительства выдается бесплатная квота на госпитализацию, сейчас проблем с этим нет.

Также для онкопациентов доступны дистанционные и онлайн-консультации. Вся подробная информация есть на нашем сайте onco.kz.

- Все онкобольные пациенты находятся в группе риска?

- К сожалению, большинство онкологических пациентов изначально являются ослабленными, а после химиотерапии, операции и лучевой терапии становится уязвимым к инфекционным заболеваниям, и в первую очередь к КВИ.

Если пациент выписался из стационара после химиотерапии, лучевой терапии и после операции, просьба оградить себя от общения с родственниками и друзьями, не посещать общественные места. Можно погулять на свежем воздухе, принимать витамины. Обязательно – соблюдение мер гигиены, ношение масок, защитных очков. Глаза, дыхательные пути, полость рта - это те уязвимые места, через которые вирус может попасть в ваш организм. И, конечно, обязательно мыть руки.

Это не банальные вещи, с этим нам придется жить долго. Тем более, впереди осень, когда может присоединиться еще и обычный грипп. Очень важна строгая самодисциплина, в наших силах максимально оградить себя от заражения.

За весь этот период в Казахстане 178 онкобольных заболели ковидом, из них 14, к сожалению, скончались.

- А у онкопациентов с положительным ПЦР-анализом противораковое лечение продолжается или прерывается?

- Если ПЦР-анализ на коронавирус оказался положительным, то противораковое лечение нужно прервать, пока пациент не вылечится. Это рекомендации ВОЗ и международных онкологических сообществ. Больной коронавирусом пациент становится уязвимым, поэтому ни химиотерапию, ни лучевую ему делать не рекомендуется.

Если у пациента легкая и бессимптомная форма коронавируса, есть небольшая температура, отсутствует одышка, нет изменений в легких, то в течение 14 дней необходимо самоизолироваться дома. Можно проводить укрепляющую терапию, принимать поддерживающие препараты. Через 14 дней сдаются ПЦР-тесты на КВИ и если они отрицательные, мы можем дальше продолжить лечение от рака.

Если у пациента средняя и тяжелая форма коронавирусной инфекции, то до полного излечения он не может получать противораковую терапию, то есть химиотерапию и лучевую терапию. И ни в коем случае нельзя проводить хирургическое лечение.

Переболевшие ковидом онкопациенты могут обратиться в онкодиспансеры по месту жительства и получить поддерживающую терапию.

- Как онкобольным пройти ПЦР-тест бесплатно?

- ПЦР-анализ на COVID-19 онкобольным можно сделать бесплатно, государство финансирует данную услугу через поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления. Все финансирование закреплено именно за поликлиниками. Районный онколог должен дать направление на бесплатный ПЦР-тест.

Но, к примеру, при госпитализации в онкоинститут, если у пациента истек срок действия ПЦР-теста на 1-2 дня, то здесь, в институте, мы можем обследовать на КВИ. Это нужно, чтобы максимально предотвратить заражение медработников и других пациентов.

- Для ваших пациентов КТ и МРТ тоже бесплатно проводятся?

- Конечно. Для онкобольных и для тех, у кого есть подозрение на онкологию МРТ, КТ, ПЭТ, УЗИ, а также рентген легких предоставляются бесплатно.

Этого мы добились в рамках Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2018-2022 год. Поэтому обращайтесь к своим районным онкологам, которые дают направление на бесплатное обследование. Требуйте это бесплатное обследование в поликлиниках, им на это выделены финансы. Все это покрывается государством и системой медстрахования.

- Скажите, пожалуйста, как обстоят дела по обеспечению лекарственными средствами в регионах?

- Этот вопрос не так давно поднимался нами на Координационном совете под председательством вице-министра здравоохранения Ажар Гиният со всеми региональными медицинскими учреждениями онкологического профиля, а их в Казахстане 17.

Все актуальные вопросы по обеспечению онкопрепаратами с "СК-Фармацией" решены, отсутствуют только два препарата – "Бонефос" и "Зомета". Однако сейчас во всех онкодиспансерах имеется препарат "Помидронат", который является заменителем "Бонефоса" и "Зометы".

По поводу препаратов для таргетной терапии "Палбоциклиб" и "Рибоциклиб" – данные препараты вносятся в реестр и будут выдаваться бесплатно онкобольным.

- Что вы можете сказать о препарате "Алувия", который применяют в лечении КВИ?

- Существуют утвержденные протоколы лечения КВИ. В данном случае "Алувия" является противовирусным препаратом. Когда идет тяжелое течение – одышка, сатурация снижается, увеличивается тромбоз легких – то выбирать не приходится. И, конечно, в данном случае врач оценивает ситуацию – все зависит от индивидуальных показателей пациента. Главное правило врача – не навредить пациенту. Выбирается самый щадящий режим, всех онкопациентов, которые лечатся в инфекционных стационарах, консультируют с нами.

Один из наших молодых реаниматологов, который сам переболел коронавирусом, пошел, например, добровольно работать в модульный госпиталь Алматы, он сам изъявил желание помогать им.

Торгын Нурсеитова

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