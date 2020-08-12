Полицейского ударил пьяный мужчина в Житикаре

Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

7 августа сотрудники отдела полиции города Житикара и Житикаринского района Костанайской области Алданыш Берденов и Абсагит Исмухамбетов заступили на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности. Однако, они еще не знали, что им предстоит пережить в это дежурство, передает zakon.kz.

От оперативного дежурного районного отдела полиции поступило сообщении о нарушении тишины в одном из микрорайонов города. Стражи порядка незамедлительно проследовали по указанному адресу. По приезду во двор дома микрорайона №4 полицейские заметили в беседке, находящейся возле дома, шесть мужчин. При этом, на столе находились жестяные банки с пивом, закуска и сигареты.

По информации polisia.kz, сотрудники правоохранительных органов попросили мужчин проследовать в служебный автомобиль “УАЗ”. Однако, мужчины отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции, не желая последовать просьбе. Усадив нарушителей в “УАЗ”, сотрудник, севший рядом с боковой дверью, получил внезапный удар в лицо. Чтобы прекратить противоправные действия 43-летнего нападавшего, полицейские загнули его руки за спину и надели наручники. По факту применения насилия в отношении инспектора службы взвода патрульной полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, начато досудебное расследование по статье 380 ч.1 Уголовного кодекса.

В отношении нарушителей тишины составлены административные протоколы по статье 437 ч.1 КоАП РК “Нарушение тишины“. Кроме того, за нарушение карантинных мер, в отношении мужчин собран материал по статье 425 КоАП РК и направлен в УККБТУ для принятия решения. Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. По результатам медицинского освидетельствования, 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

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