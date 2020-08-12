Горячие новости
Читайте также

Лукашенко собрал совещание: Нужно шевелиться

Вперед - продавайте.

Фото : belta.by12 августа 2020, 17:43

Несмотря на протесты в Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание для обсуждения актуальных вопросов развития пищевой промышленности, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что нужно работать.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно. Крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и свою экономику остановили - мы работаем. Вперед - продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться, - подчеркнул Лукашенко.

Как отмечает Telegram-канал "Пул Первого", президент поручил обеспечить рабочими местами тех, кто не трудоустроен.

Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам, - добавил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты