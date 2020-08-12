Лукашенко собрал совещание: Нужно шевелиться

Вперед - продавайте.

Несмотря на протесты в Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание для обсуждения актуальных вопросов развития пищевой промышленности, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что нужно работать.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно. Крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и свою экономику остановили - мы работаем. Вперед - продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться, - подчеркнул Лукашенко.

Как отмечает Telegram-канал "Пул Первого", президент поручил обеспечить рабочими местами тех, кто не трудоустроен.

Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам, - добавил он.

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