Тело мужчины пролежало почти 30 лет в машине под водой

Семья мужчины озадачена, почему поиски затянулись почти на 30 лет.

Тело мужчины, пропавшего 29 лет назад, было найдено в автомобиле на дне реки в Северной Ирландии, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Полицейские обнаружили автомобиль в прошлом месяце в реке Банн. Внутри обнаружили останки человека. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что умершим был Джеймс Паттерсон, который считался пропавшим без вести с октября 1991 года.

В последний раз его видели в больнице. Полицейские не рассматривают криминальную составляющую.

Полиция может подтвердить, что человеческие останки были найдены после извлечения автомобиля из реки Банн на новой паромной дороге в Беллахи в прошлом месяце. Автомобиль был извлечен из реки в июле, и после осмотра было подтверждено, что человеческие останки принадлежат Джеймсу Паттерсону, пропавшему без вести 6 октября 1991 года, - говорится в заявлении полицейской службы Северной Ирландии.

Машину обнаружила местная поисково-спасательная группа.

Семья мужчины озадачена, почему поиски затянулись почти на 30 лет.

Мы всегда гадали, куда он делся и найдут ли его. Я не могу понять, почему они ничего не нашли, поскольку водолазы провели целый день в поисках. Джеймс пропал 6 октября, и поиски велись либо на Рождество, либо в начале Нового года. Джеймс не был хорошим водителем. Насколько я помню, в воскресенье утром он пошел в церковь, вернулся домой, переоделся и уехал, - сказала золовка умершего Милдред Паттерсон.

Она описала своего покойного шурина как "тихого человека".

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