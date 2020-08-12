В Минске закрылись магазины пиротехники

Ранее участники беспорядков в различных городах Беларуси, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику.

Магазины по продаже пиротехнических изделий в столице Беларуси приостанавливают работу после запрета властей на ее продажу, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили представители нескольких минских точек продаж фейерверков.

Ранее участники беспорядков в различных городах Беларуси, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику. Правительство на фоне продолжающихся протестных акций с 12 августа ввело запрет на реализацию в республике пиротехники, следует из постановления Совмина, которое размещено в среду на национальном правовом интернет-портале.

Работать временно не будем. Будем ждать особого разрешения, когда ситуация нормализуется и временный запрет будет снят, - сказал сотрудник магазина "Островок салютов".

Он добавил, что это решение стало неожиданностью. Собеседник с сожалением отметил, что сейчас в республике свадебный сезон и был спрос на фейерверки. По его словам, магазин, который специализируется на продажах пиротехники, ожидает убытки от данного решения.

В пяти магазинах пиротехники, которые расположены в Минске, телефоны никто не поднимает или они отключены. Отдельные интернет-магазины уже вывесили на своих сайтах сообщения, что со среды временно не работают из-за решения властей.

Там временем представители министерства торговли обзванивают владельцев магазинов по продаже пиротехники и сообщают о запрете.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств.

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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