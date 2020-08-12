Продлят ли карантин в Нур-Султане после 17 августа?

Аким города призвал жителей не игнорировать санитарные требования, поскольку осенью возможна вторая волна пандемии.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил на вопрос о продлении карантина после 17 августа, передает корреспондент zakon.kz.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации, сегодня она намного улучшилась, динамика позитивная, благодаря своевременно принятым мерам, особенно карантинным, и усилиям наших врачей. Теперь мы очень серьезно готовимся к посткарантинному периоду. На этой неделе межведомственная комиссия в Правительстве озвучит результаты принятых мер", - сказал Алтай Кульгинов в эфире телеканала Astana TV.

Он попросил жителей и гостей столицы не повторять ошибок и серьезно относиться к санитарным требованиям.

Вы же помните, как больницы были переполнены, обращений в скорую помощь было 4 тысячи на пике, а вызовов свыше 3 тысяч в день. Это какая колоссальная нагрузка для врачей. Главная наша ошибка - это нарушение санитарных норм. (…) Сейчас, конечно, мы видим, что нарушений меньше становится, потому что и руководители предприятий, сферы услуг, рестораны, торговые объекты, все начали намного лучше соблюдать санитарные нормы. Мы прочерчиваем дистанцию, где нужно стоять в очереди, устанавливаем санитайзеры при входе, тепловизоры. Все это должно быть обязательным, - добавил градоначальник.

Аким также попросил предпринимателей, руководителей торговых объектов не жалеть средства на хорошую технику для измерения температуры тела.

"В поликлиники мы получили от спонсоров, и сами тоже закупаем, тепловизоры, которые одномоментно могут у 30-40 человек измерять температуру. Есть такие технологии, и мы просим руководителей торговых объектов приобретать именно такие тепловизоры. Мы должны готовиться к осени, к сезону ОРВИ. Риски повышаются в этот сезон, это нельзя игнорировать", - заключил Кульгинов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!