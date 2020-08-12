Мы не должны допустить этого - Кульгинов о второй волне

Аким столицы отметил, что врачи и вся медицинская инфраструктура должны быть готовы к сезону ОРВИ на случай возможной вспышки.

Дополнительное количество медицинских кроватей закупают перед эпидсезоном в Нур-Султане, сообщил во время интервью телеканалу Astana аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается медицинской инфраструктуры, согласно прогнозам санврачей и международному опыту, осенью, в сезон ОРВИ надо быть особенно осторожными. Потому что сезон ОРВИ не должен накладываться на Covid. Но это зависит от дисциплины каждого члена общества, — объяснил аким.

По его словам, сейчас акимат готовит объекты здравоохранения, закуплено свыше 500 кислородных концентратов, столько же фулометров – оборудование, которое позволяет дать влажный кислород.

Сейчас мы уменьшаем количество стационаров в связи с тем, что много пациентов выписываются. Мы закупаем дополнительное количество медицинских кроватей. Все это говорит о том, что наши врачи и вся медицинская инфраструктура должны быть готовы к сезону ОРВИ, если вдруг будет вспышка. Но мы не должны допустить этого, — заявил Кульгинов.

Он добавил, что карантинные меры позволили значительно снизить динамику распространения и почти в 10 раз, уменьшилось количество пациентов в стационарах.

На пике одновременно в стационарах находилось свыше 3 тыс. (пациентов — прим.), сейчас порядка 380 – почти в 10 раз. Количество больных пневмонией уменьшилось в 12 раз. Все этого благодаря принятым мерам и труду наших врачей. Количество вызовов на станцию скорой помощи сократилось в 3 раза, — отметил аким Нур-Султана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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