В центр Минска выдвинулась колонна военных грузовиков

Транспорт выехал из микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск МВД.

В сторону центра Минска направились несколько колонн военной техники, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, замечены две колонны грузовиков для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

Транспорт выехал из микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Беларуси.

Протесты после выборов

Девятого августа в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Он набрал более 80 процентов голосов.

Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция итоги выборов не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.

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