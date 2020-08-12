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The Wall Street Journal: TikTok собирал данные пользователей Android

По данным газеты, приложение собирало так называемые MAC-адреса, в основном используемые в рекламных целях, более года и прекратило эту практику лишь в ноябре прошлого года.

Фото : MainStyles.ru12 августа 2020, 19:07

В США заявили, что TikTok собирал уникальные данные с миллионов устройств на Android в обход мер защиты, установленных Google, сообщает zakon.kz.

Это позволяло приложению отслеживать пользователей в интернете, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, приложение собирало так называемые MAC-адреса, в основном используемые в рекламных целях, более года и прекратило эту практику лишь в ноябре. Подобная тактика была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования.

Представитель TikTok, по информации газеты, подчеркнул, что компания "привержена защите персональных данных пользователей", добавив, что разработчики постоянно обновляют приложение по мере появления новых проблем безопасности.

Текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса, - цитирует издание представителя социальной сети.

Вместе с тем в Google сообщили, что компания изучает выводы газеты. Тем не менее, они отказались комментировать возможности приложений собирать подобного рода сведения.


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