А у нас в квартире газ: аким Нур-Султана рассказал, как проводят голубое топливо к частному сектору

Также на газ в этом году перейдут ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В эфире одного из телеканалов акима города Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как идет газификация столицы. По его данным, в один из районов, который дает больше всего смога зимой из-за отапливаемых углем печей - Юго-Восток, газ проведут, опережая график, уже в этом году, передает корреспондент zakon.kz.

"С частного сектора газификация в этом году придет в Коктал-1 и Коктал-2, Агрогородок. В Алматинском районе это Железнодорожный, Силикатный - старые названия и часть Юго-Востока. В целом Юго-Восток планируется в следующем году, но мы, где-то опережая график, часть домов газифицируем. И сами энергоносители ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в этом году. То есть центральное теплообеспечение будет уже через газ", - сказал Кульгинов.

По его словам, частному сектору по всем улицам подводят внутриквартальные трубы.

Открыли штабы, где выдаем техусловия частному сектору. Здесь нужно нашим жильцам прийти, получить техусловия. Там есть и частные лицензированные предприятия, которые обеспечат подведение газа, и КазТрансГаз Аймак есть. Специалисты должны этим заниматься, - пояснил градоначальник.

При этом он уточнил, что трубы проводят прямо до ворот, а вот до дома жильцы уже тянут сами. Таковы правила.

"Мы поведем прямо к воротам, а в дома уже не имеем права проводить - это частная собственность. Но мы поставим газовый счетчик. Это тоже будет хорошей поддержкой для жильцов", - объяснил аким.

Кульгинов отметил, что газификация города поможет улучшить экологию - специалисты говорят на 40 тысяч тонн уменьшится вредные выбросы.

А представляете какой труд, ночью вставать, вынос золы, покупать уголь. Это труд. Женщина мне в Силикатном сказала, бабушка топила печь, мол, я топлю, мечтаю, чтобы дети этим не занимались, - поделился он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!