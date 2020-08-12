Почти 6 млрд тенге потратят на компьютеры столичным школьникам

Как заверил аким столицы, это позволит охватить почти 35 тыс. детей из социально-уязвимых слоев населения необходимой техникой.

Почти 6 млрд тенге потратят на закуп компьютеров школьникам для дистанционного образования в Нур-Султане, сообщил в эфире телеканала Astana TV аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Приобретаем учебники. Порядка 1,5 млн учебников уже закуплены. На это выделены 2,3 млрд тенге. Уже большая часть этих книг поступило. Теперь есть вопросы по компьютерам. Учитывая дистанционное обучение, есть малообеспеченные семьи, у которых нет возможности купить компьютеры. Выделены деньги на эти цели. Большая часть нам поступает. Только на покупку компьютеров из местного и республиканского бюджетов мы выделили 6 млрд тенге, — сообщил Кульгинов.

На эти средства, по его словам, получится закупить почти 35 тыс. компьютеров, которые в первую очередь получат дети сироты, дети с особенными потребностями, малообеспеченные семьи и многодетные семьи.

То есть именно социально-уязвимые слои населения, у которых нет возможности купить компьютеры. Уже заявки поступили. Где больше пяти детей, там на одну семью будут давать два компьютера. Это будет хорошая помощь на период дистанционного образования, — уточнил аким.

Он напомнил, что в этом году, чтобы не подвергать детей риску и не ухудшать эпидемситуацию было принято решение начать учебу в дистанционном формате.

Согласно информации акима, в этом году в таком формате обучение будут проходить свыше 200 тыс. школьников столицы, из которых порядка 25 тыс. детей начальных классов.

Кроме того, мы занимаемся подготовкой к школе. Есть малообеспеченные семьи и по всеобучу будем помогать на приобретение школьной формы. В прошлом году это составляло 30 тыс. на одного школьника, в этом году подняли до 40 тыс. Если в прошлом году 6 тыс. детей такую помощь получили, то в этом году порядка 13 тыс. школьников получат поддержку, — отметил Кульгинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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