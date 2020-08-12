В Шотландии потерпел крушение поезд - есть погибшие
К месту крушения направили около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолет.
Поезд сошел с рельсов недалеко от шотландского города Стоунхейвен, передает zakon.kz.
Об этом сообщает управление транспортной полиции Великобритании в своем Twitter.
We're currently responding to an incident on the line in Stonehaven, Aberdeenshire, where a train has derailed.— British Transport Police (@BTP) August 12, 2020
Officers were called to the scene at 9.43am and remain there alongside paramedics and the fire brigade.
All further updates will be shared here.
После крушения начался пожар. Как минимум два человека погибли. Также сообщается о пострадавших.
В эфире радио Sputnik жительница округа Абердиншир Светлана Бова сообщила подробности произошедшего.
Сегодня в результате шторма и сильного дождя, который продолжался всю ночь, поезд, следовавший по маршруту Абердин – Глазго, сошел с рельсов в районе городка Стоунхейвен. Первые сигналы на пульт скорой помощи стали поступать в 9.40 утра. На месте происшествия работают около 30 бригад скорой помощи, а также задействована медицинская воздушная авиация. Пострадавших доставляют в абердинский госпиталь. На данный момент известно о двух погибших, – сказала Светлана Бова.
Возможно, авария произошла из-за наводнения, вызванного ливнями. Но в сообщении Network Rail Scotland – компании обслуживающей данный участок магистрали, отметили, что слишком рано говорить о том, что стало причиной инцидента и насколько тяжелы его последствия.
These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020
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