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В Шотландии потерпел крушение поезд - есть погибшие

К месту крушения направили около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолет.

Фото : Кадр из видео12 августа 2020, 19:56

Поезд сошел с рельсов недалеко от шотландского города Стоунхейвен, передает zakon.kz.

Об этом сообщает управление транспортной полиции Великобритании в своем Twitter.

После крушения начался пожар. Как минимум два человека погибли. Также сообщается о пострадавших.

В эфире радио Sputnik жительница округа Абердиншир Светлана Бова сообщила подробности произошедшего.

Сегодня в результате шторма и сильного дождя, который продолжался всю ночь, поезд, следовавший по маршруту Абердин – Глазго, сошел с рельсов в районе городка Стоунхейвен. Первые сигналы на пульт скорой помощи стали поступать в 9.40 утра. На месте происшествия работают около 30 бригад скорой помощи, а также задействована медицинская воздушная авиация. Пострадавших доставляют в абердинский госпиталь. На данный момент известно о двух погибших, – сказала Светлана Бова.

Возможно, авария произошла из-за наводнения, вызванного ливнями. Но в сообщении Network Rail Scotland – компании обслуживающей данный участок магистрали, отметили, что слишком рано говорить о том, что стало причиной инцидента и насколько тяжелы его последствия.


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