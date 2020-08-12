В Шотландии потерпел крушение поезд - есть погибшие

К месту крушения направили около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолет.

Поезд сошел с рельсов недалеко от шотландского города Стоунхейвен, передает zakon.kz.

Об этом сообщает управление транспортной полиции Великобритании в своем Twitter.

We're currently responding to an incident on the line in Stonehaven, Aberdeenshire, where a train has derailed.



Officers were called to the scene at 9.43am and remain there alongside paramedics and the fire brigade.



All further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) August 12, 2020

После крушения начался пожар. Как минимум два человека погибли. Также сообщается о пострадавших.

В эфире радио Sputnik жительница округа Абердиншир Светлана Бова сообщила подробности произошедшего.

Сегодня в результате шторма и сильного дождя, который продолжался всю ночь, поезд, следовавший по маршруту Абердин – Глазго, сошел с рельсов в районе городка Стоунхейвен. Первые сигналы на пульт скорой помощи стали поступать в 9.40 утра. На месте происшествия работают около 30 бригад скорой помощи, а также задействована медицинская воздушная авиация. Пострадавших доставляют в абердинский госпиталь. На данный момент известно о двух погибших, – сказала Светлана Бова.

Возможно, авария произошла из-за наводнения, вызванного ливнями. Но в сообщении Network Rail Scotland – компании обслуживающей данный участок магистрали, отметили, что слишком рано говорить о том, что стало причиной инцидента и насколько тяжелы его последствия.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020

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