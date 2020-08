В Шотландии потерпел крушение поезд - есть погибшие

Поезд сошел с рельсов недалеко от шотландского города Стоунхейвен, передает zakon.kz.

Об этом сообщает управление транспортной полиции Великобритании в своем Twitter.

We're currently responding to an incident on the line in Stonehaven, Aberdeenshire, where a train has derailed.



Officers were called to the scene at 9.43am and remain there alongside paramedics and the fire brigade.



All further updates will be shared here.