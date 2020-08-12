В Британии число жертв гриппа превысило число жертв коронавируса

Общее количество случаев этого вируса в стране достигло 312 789.

В Великобритании с 19 июня по 31 июля от гриппа и воспаления легких, не связанного с COVID-10, скончались 6626 человек, а от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, — 2992 пациента, сообщает zakon.kz.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса погибло 46 595 пациентов, - такие данные приводит издание "Известия" со ссылкой на национальную статистическую службу Соединенного Королевства (Office for National Statistics) 11 августа.

В то же время число случаев заражения этой инфекцией в Великобритании вновь начало увеличиваться. 12 августа суточный прирост заразившихся превысил за последние семь недель тысячную отметку, их число возросло за сутки на 1148 человек. Общее количество случаев этого вируса в стране достигло 312 789.

В конце июля британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в стране с 8 августа. С этой даты в королевстве необходимо носить маски во всех общественных местах, а не только в транспорте и магазинах.

Ранее в том же месяце Джонсон предупреждал о появлении в европейских странах признаков второй волны COVID-19. Он отмечал необходимость предпринять «быстрые и решительные действия» в условиях риска.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!