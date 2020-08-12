Без масок посетителей не будут пускать на торговые объекты – замакима столицы

Бахтияр Макен подчеркнул, что город готовится к посткарантинному периоду.

Вопросы обеспечения безопасности и соблюдения строгих саннорм обсудили в акимате столицы с представителями рынков, торговых домов, торгово-развлекательных центров, сообщает zakon.kz.

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен подчеркнул, что город готовится к посткарантинному периоду и необходимо уделять особое внимание проведению дезинфекции на рабочих местах.

Карантинные меры позволили нам стабилизовать ситуацию, снизить число заболеваний. Как только снимут карантин, объекты предпринимательства постепенно смогут возобновить деятельность. Но после постепенного смягчения карантина нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел. А впереди осень – сезон ОРВИ. Это значит, что будет нагрузка на врачей и медучреждения. Поэтому, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом, необходимо соблюдать строгие саннормы. Объекты предпринимательства в первую очередь. На входе должны быть антисептики, дезинфицирующие средства, продавцы должны быть в масках и перчатках. Запускать посетителей только в масках, необходимо ограничить одновременное нахождение большого количества людей внутри здания и соблюдать социальную дистанцию. На полу нанести разметку о соблюдении соцдистанции, установить памятки об обязательном ношении масок, – сказал заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

Кроме того, владельцы объектов предпринимательства должны обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем, проводить инструктаж о важности соблюдения работниками саннорм. Согласно постановлению санврача, ответственность за здоровье работников несут руководители предприятий, - говорится в сообщении пресс-службы акимата столицы.

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