Сагинтаев: Ситуация с коронавирусом в Алматы стабилизировалась

По данным опросов, 55% заболевших КВИ, поступивших с осложнениями в стационары, лечились дома, 31% — обращались в частные клиники, лишь 14% — к прикрепленным поликлиникам, к участковым врачам.

В результате усиленных ограничительных мер, введенных 5 июля, эпидемиологическая ситуация в городе стабилизирована заявил аким города Бакытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в ходе прямого эфира программы Aкimat Live на ТК "Алматы".

Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила приступить к постепенному возвращению работы клиник, задействованных в борьбе с КВИ, к прежнему режиму работы. Как сообщил Б. Сагинтаев, полностью начали работать по своему основному профилю городские клиники №4 и №7. Остальные будут возвращаться к основной работе поэтапно.

При этом, как подчеркнул аким города, учитывая большую вероятность новой волны пандемии в осенне-зимний период, разработан план включения стационаров в режим работы ковидных госпиталей.

Таким сигналом для нас станет порядка 200 госпитализаций в день. На пике мы госпитализировали около 500 больных. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения города. В соответствии с планом противодействия новой волне пандемии стационары должны быть готовы в течение 2-3 дней включиться в работу по лечению ковидных пациентов, — подчеркнул Б. Сагинтаев.

Вместе с тем для работы на опережение усиливается первое звено медпомощи – ПМСП, или поликлиническое звено. Участковые врачи должны взять на контроль горожан из группы риска с хроническими заболеваниями. Это позволит вовремя выявлять носителей вируса из группы риска.

По данным опросов, 55% заболевших КВИ, поступивших с осложнениями в стационары, лечились дома, 31% — обращались в частные клиники, лишь 14% — к прикрепленным поликлиникам, к участковым врачам.

"Исходя из этого мы разработали памятки о том, что необходимо предпринять в случае появления симптомов КВИ, к кому и куда обращаться. Пациентов, которые будут лечиться амбулаторно, под наблюдением врачей поликлиники будем обеспечивать необходимым пакетом медпрепаратов. С этой целью создан лекарственный стабфонд, на который выделено 5 млрд тенге", — пояснил аким города.

Вместе с тем будет увеличиваться мощность ПЦР-тестирования. На сегодняшний день проведено 455 тыс. ПЦР-тестов. Порядка 15-17% населения города обследовано. Это дает возможность знать реальную эпидемиологическую картину и вовремя принимать необходимые меры.

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