Алматы закупит 430 тыс. доз вакцин против ОРВИ и гриппа

Вакцинация лиц группы риска проводится бесплатно, по месту жительства в территориальных поликлиниках.

430 тыс. доз вакцин против ОРВИ и гриппа закупит Алматы в текущем году, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе прямого эфира программы Aкimat Live ТК "Алматы" сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

Ежегодно в Алматы в предэпидемический сезон ОРВИ и гриппа проводится вакцинация лиц "группы риска". Это медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети из детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых и инвалиды, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во втором или третьем триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям.

В текущем году из средств местного бюджета запланирован закуп 130 тыс. доз вакцины против гриппа. Поставка вакцины ожидается в сентябре. Вакцинация лиц группы риска проводится бесплатно, по месту жительства в территориальных поликлиниках.

С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ принято решение о закупе дополнительно 300 тысяч доз вакцины против ОРВИ и гриппа, для полного охвата лиц из группы риска, — сообщил Б. Сагинтаев, подчеркнув, что жителям нужно менять отношение к вакцинации, так как это является действенным инструментом противостоять заболеваниям.

Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон — октябрь-ноябрь. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона, до 1 года.

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