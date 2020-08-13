Что думают находящиеся в Беларуси казахстанцы о протестах

Акции протеста и столкновения с силовиками в Беларуси проходят в 25 городах.

Оказавшиеся в Беларуси казахстанцы боятся выходить из дома, так как боятся пострадать в охвативших страну протестах, сообщает zakon.kz.

КТК передает, что 12 августа в МВД признали применение огнестрельного оружия против демонстрантов.

Акции протеста и столкновения с силовиками в Беларуси проходят в 25 городах. В столице эпицентром беспорядков стали спальные районы. Центр города заблокировали силовики.

Один погибший, больше 200 пострадавших, около 6 тысяч задержанных. Беспорядки в Беларуси спровоцировали результаты президентских выборов. Большая часть голосов оказалась у действующего президента Лукашенко. Не все поверили официальным данным. Казахстанцы, живущие в Минске, стали свидетелями столкновений демонстрантов с полицией.

Руслан Арифуллин боится покидать свою квартиру. Прошедшую ночь он вспоминает с содроганием: неподалеку от его дома прогремело сразу три взрыва.

ОМОН, милиция работают исподтишка. Честное слово, боюсь оказаться в полицейском участке. Боюсь быть избитым, то есть вообще есть страх какой-то. На мой взгляд, это все, конечно, обидно. Народ хочет перемен, - считает Руслан Арифуллин.

А вот другой наш соотечественник сегодня все же решился выйти на улицу. Евгений Захаров живет неподалеку от центра Минска, и здесь, говорит, все спокойно.

Неспокойно сейчас в Бресте. Известно, что сотрудники МВД применили против демонстрантов оружие. Один человек ранен.

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