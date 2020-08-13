Дворник "заминировал" полицейский участок в Алматы

Информация оказалась фейковой, а автор реальным. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

30-летний мужчина, будучи сильно "поддатым" позвонил на алматинский пульт 102 и сообщил о заложенной бомбе в районном управлении полиции, сообщает zakon.kz.

Как передает Astana TV, по тревоге на указанное место были вызваны саперы, но взрывное устройство найдено не было.

Информация оказалась фейковой, а автор реальным. В этот день телефонный "террорист" отмечал вечер понедельника со своими приятелями и решил таким образом позабавиться. Оказалось, "минировать" здания для мужчины, работающего дворником – дело привычное. Ранее он уже сообщал о ложном акте терроризма.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК. Подозреваемый задержан, - говорит официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

По этой статье "террористу" грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение свободы, либо до двух лет тюрьмы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!