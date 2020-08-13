В WhatsApp появится функция синхронизации чатов между iOS и Android

Теперь пользователи, переключаясь с одного смартфона на другой, не будут терять доступ к переписке.

Разработчики WhatsApp снимут ограничение, из-за которого мессенджер может быть запущен только на одном смартфоне, сообщает zakon.kz.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о синхронизации чатов на Android и iOS, благодаря чему пользователи смогут использовать одну учетную запись на разных устройствах, не теряя доступа к сообщениям.

Теперь пользователи, переключаясь с одного смартфона на другой, не будут терять доступ к переписке. Следовательно, необходимость активного интернет-подключения для WhatsApp на ПК также отпадет.

Также сообщается, что в разработке находится функция межплатформенной синхронизации чатов. Согласно последним данным, эта возможность потребует подключения по Wi-Fi для безопасного дешифрования и копирования всех чатов с одного устройства на другое.

Предположительно, пользователи смогут привязывать другие устройства к своему аккаунту на новой вкладке Linked Devices ("Связанные устройства").

Сроки запуска новой функции не уточняются.

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