Сильные дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются в РК 13 августа

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

Фото : pixabay

Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz. Местами пройдут дожди, на северо-востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Атырауской облсти днем местами – пыльная буря. В Жамбылской, днем в Алматинской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, облачно, слабый дождь. Прогноз погоды на 13 августа.

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