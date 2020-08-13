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Сильные дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются в РК 13 августа

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

Фото : pixabay13 августа 2020, 06:00

Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди, на северо-востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Атырауской облсти днем местами – пыльная буря.

В Жамбылской, днем в Алматинской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды на 13 августа.


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