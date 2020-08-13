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В Беларуси завершился четвертый день протестов

Все четыре оппозиционных кандидата на пост главы государства требуют аннулировать итоги голосования.

Фото : ВВС13 августа 2020, 06:43

Акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются четвертый день, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Теперь уже все четыре оппозиционных кандидата на пост главы государства требуют аннулировать итоги голосования. И хотя в среду было меньше столкновений между митингующими и правоохранителями, в результате наездов автомобилей за день пострадали два сотрудника ГАИ.

Государственное телевидение рассказывает об "организаторах", которые якобы управляют протестующими с безопасного расстояния и раздают им деньги, но пятеро ведущих госканалов уволились, заявив об этом публично.

МВД сообщил о задержании "изготовителей коктейлей Молотова", а белорусский СК возбудил уголовное дело против двоих активистов "Открытой России" — об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ). В Минске почти полностью восстановлен доступ к интернету.

Бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо предложил помощь силовикам и военным, которые не могут покинуть службу из-за финансовых проблем.


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