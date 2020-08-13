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Экс-президент Украины призвал Лукашенко провести перевыборы

Порошенко призвал привлечь к перевыборам БДИПЧ ОБСЕ и Совет Европы.

Фото : ria.ru13 августа 2020, 07:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти Беларуси прекратить насилие в стране, освободить заключенных и провести перевыборы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале, Порошенко обратился к украинским властям с предложением в контакте с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) "назначить специального представителя по Беларуси , который должен активно содействовать урегулированию ситуации".

Экс-президент также призвал Минск прекратить насилие, освободить заключенных и объявить досрочные президентские выборы в стране.

Считаю, что беларусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций, — подчеркнул он в сообщении.

Порошенко призвал привлечь к перевыборам БДИПЧ ОБСЕ и Совет Европы.


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