В США обеспокоились протестами в Белоруссии и задумались о санкциях

Ранее S&P сообщало, что беспорядки в Белоруссии повышают вероятность ответных международных мер.

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В интервью, текст которого распространил госдепартамент, Помпео спросили, будут ли введены санкции против Минска или приостановлены поставки нефти.

Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках (нефте)продуктов. Эти вещи еще не определены, - сказал Помпео.

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