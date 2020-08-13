Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей (около 21 млрд дол.), сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей, - следуют данные Центробанка и Министерства финансов РФ.

Такая ситуация, как пишет РБК, сложилась из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Другими факторами стали кризис, вызванный пандемией коронавируса, и падение нефтяных цен.

Появление чистого долга не несет значимой угрозы для экономической системы, однако является знаковым событием как итог экономического кризиса, отмечает РБК.

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