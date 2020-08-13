Сауну и два массажных салона накрыли в Караганде за нарушение карантина

За прошедшую неделю по Караганде было выявлено четыре аналогичных факта.

Карагандинские полицейские выявили два массажных салона и сауну, нарушавших карантинный режим, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факты имели место на территории Центрального отдела полиции УП города Караганды.

Так, 12 августа около 00:25 в ЦОУ УП Караганды поступила информация, что по улице Ерубаева работает массажный салон. По прибытии на место сотрудников полиции она подтвердилась. На момент проверки в массажном салоне находились его сотрудники и клиенты.

В 1:25 в ЦОУ пришло сообщение: несмотря на позднее время, продолжает действовать массажный салон по улице Поспелова. Факт подтвердился: полицейские зафиксировали присутствие в нем сотрудников салона и клиентов.

Около 4:25 в сауне по улице Гудермесская сработала тревожная кнопка. Во время проверки полицейские застали в ней сотрудников данного заведения и клиентов.

Все факты зарегистрированы в Центральном ОП. Материалы по ним переданы в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения. За прошедшую неделю по Караганде было выявлено четыре аналогичных факта.

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