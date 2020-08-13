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Мошенник "продавал" высокооплачиваемую должность в Карагандинской области

Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество“.

Фото : Polisia.kz13 августа 2020, 08:34

Мошенник пытался продать высокую должность жителю Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

11 августа в отдел полиции города Сатпаев обратился с заявлением 40-летний житель города. Он сообщил, что стал жертвой мошенника.

Как выяснилось, весной 2018 года потерпевший искал высокооплачиваемую работу. Во время поисков возможных вариантов на него вышел некий мужчина, пообещав устроить в нужную фирму. Мол, он обладает нужными связями и сделает, как надо. Но за свои услуги попросил 300 тысяч тенге.

Посредник действовал настолько убедительно, что вызвал у потерпевшего доверие. Последний передал фактически незнакомому человеку требуемую сумму. Получив деньги, посредник некоторое время обещал, что вот-вот вопрос решится. А потом перестал выходить на связь. Потерпевший поняв, что его обманули и обратился в полицию.

Полицейские установили и задержали афериста – 29-летнего мужчину. Выяснилось, что он не первый раз вводит в заблуждение доверчивых граждан. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Ведется расследование.


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