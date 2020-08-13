Никита Шведин: Мы стараемся помогать людям, которые попали в сложные жизненные ситуации

Я из большой семьи – нас три брата и три сестры.

В трудное время проявляются самые главные человеческие качества, появляются настоящие герои. Это медики, волонтеры, социально ответственные предприниматели, которые помогают ближним во время пандемии, делают мир лучше и добрее!

Kaspi.kz запустил в социальных сетях "Эстафету благодарности". Каждый из нас на официальной странице Kaspi.kz в Instagram может рассказать о таких героях и дать нам всем возможность сказать им "Спасибо"!

Мы хотим рассказать о Никите Шведине из Талдыкоргана. Он уже несколько лет занимается поиском людей, пропавших без вести, и кормит нуждающихся. Когда город закрыли на карантин, Никита и его друзья доставляли воду и обеды на блок-посты, развозили продуктовые пакеты одиноким старикам.

- Никита, с чего началась ваша волонтерская деятельность?

- Три года назад в Талдыкоргане пропала девочка. Я увидел в мессенджере рассылку, что нужны волонтеры и присоединился к поискам. Через несколько дней мы нашли тело ребенка, к сожалению, девочка утонула.

На поисках я познакомился с другими волонтерами, и мы вместе с Ириной Мордасовой создали в Талдыкоргане областную группу поиска пропавших без вести. К нам стали обращаться люди, которые ищут близких. Бывало, что просили найти неверного мужа или сбежавшего должника, но мы не детективное агентство и такими поисками не занимаемся. Всегда просим копию заявления в УВД о пропаже человека, связываемся со следователем.

Такие группы поиска есть в 32 городах Казахстана. Все мы входим в республиканское движение Lider.kz. У каждой группы есть свои аккаунты в соцсетях и региональные подписчики. Когда кому-то из нас поступает обращение, мы высылаем ориентировку всем остальным. Ведь может быть так, что человек пропал в Талдыкоргане, а находится в Уральске. Наша система поиска охватывает всю страну. Помогают подписчики, это сотни тысяч человек. Мы отчитываемся перед ними о результатах поиска каждого пропавшего человека.

- Сколько человек удалось найти вашей группе? При каких обстоятельствах пропадают люди?

- За все время работы мы получили 3 391 обращение. Найдены 2 253 человека. Из них живыми – 1 575 человек, погибшими – 246 человек. Остальных 432 продолжаем искать.

Больше всего обращений связаны с людьми, которые пропали без вести. Среди них много детей. Часто дети сами убегают из дома. Может быть, вы слышали, зимой две девочки 12 и 13 лет из поселка под Талдыкорганом убежали и несколько дней жили в Алматы на съемной квартире. Поражает безответственность взрослых – кто-то ведь сдал им эту квартиру. К счастью, девочек нашли живыми и невредимыми. Но не всегда такие истории хорошо заканчиваются.

Пропадают дети даже из самых благополучных на вид семей. Сейчас многие не общаются со своими детьми. Когда приходят к нам, часто рассказывают о ребенке одно, а мы по факту выясняем совсем другое. Например, говорят, что ребенок не играет в компьютерные игры, а он завсегдатай интернет-клубов. И вообще, у него круг общения и интересы, о которых семья понятия не имеет.

Мы также помогаем людям восстановить утраченные родственные связи, как в передаче "Жди меня". Иногда удается найти кого-то даже без фотографии, по воспоминаниям и отрывочным данным. Недавно нам написала девушка из Москвы, она много лет не могла найти отца, куда только не обращалась. А мы его нашли за неделю, и они оба были счастливы. В общей сложности мы так нашли 195 потерянных членов семей.

Поисками преступников мы не занимаемся, но бывают случаи, когда просто невозможно оставаться в стороне. В прошлом году в Караганде парень убил трехлетнего мальчика и скрылся. Правоохранительные органы обратились к нам с просьбой разместить ориентировку во всех группах. Вся страна помогала искать убийцу, его нашли и дали пожизненный срок.

- Сколько у вас волонтеров?

- В Талдыкоргане 95 человек, в Алматинской области – 300. По всей стране Lider.kz объединяет больше 3000 волонтеров. Раньше мы были просто инициативной группой. Совсем недавно официально зарегистрировали "Волонтерский центр Lider.kz" по Талдыкоргану и Алматинской области.

В этом году на открытии "Года волонтера" Касым-Жомарт Токаев отметил работу Lider.kz и поблагодарил нас. Потом у меня и еще нескольких волонтеров была личная встреча с главой государства.

- Вы занимаетесь не только поиском пропавших, но и оказываете другую благотворительную помощь?

- Мы стараемся помогать людям, которые попали в сложные жизненные ситуации. Например, наш волонтер Дина Лятиева за свой счет раздавала каждый день по 30-40 булок хлеба нуждающимся. Мы решили присоединиться к ней и стали собирать продуктовые пакеты.

Найти людей, которые нуждаются в такой поддержке очень просто. Зайдите в любой КСК и вам подскажут. Сейчас мы оказываем постоянную помощь семи старикам, и еще многим – по мере возможности. Пишем в соцсетях, какие продукты нужны, и люди привозят нам на благотворительный склад. В продуктовый пакет входят макароны, масло, курица, рис, гречка, мука, чай, томатная паста, конфеты, печенье и по желанию наших подопечных, что-то еще добавляем. Такой набор весит примерно 10 кг, мы его привозим один раз в месяц.

Бесплатно помогаем компаниям, которые реализуют социальные проекты. Например, во время карантина одна крупная организация решила поддержать детей-инвалидов. Они выделили средства, а мы закупили продукты и доставили детям домой. Спонсору, конечно, предоставили подробный отчет.

У нас есть акция "Дорога в школу" - люди привозят нам канцелярские товары, а мы отвозим нуждающимся семьям. Проводим новогодние акции – передаем подарки детям из неблагополучных семей. В рамках проекта "Добрые руки" собираем детям деньги на протезы.

Проводим экологические акции: убираем парки, берег реки Каратал. Звали дачников на уборку прибрежной зоны, но они не поверили, что мы это делаем по собственной инициативе. Говорят, "вам за это платят, вы и убирайте". Мы продолжаем убирать и верим, что когда-нибудь это место все же станет чистым.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы не получаем никаких дотаций или грантов и не зарабатываем на своей волонтерской деятельности. Не все люди это понимают. Иногда, если мы по каким-то причинам не можем помочь, даже грозятся "уволить" (смеется).

- Что вы сделали во время карантина?

- За время карантина мы развезли по алматинской области 1500 продуктовых пакетов. Эти пакеты собрали для нуждающихся простые люди.

Два месяца мои ребята привозили еду и воду для полицейских, врачей и санитарок на блок-постах. Среди тех, кто там дежурил, были наши знакомые, мы знали, как им нелегко приходится и хотели поддержать. Договорились с компанией по производству бутилированной воды, что она весь карантин будет бесплатно снабжать блок-посты водой. Мы забирали на заводе бутыли и отвозили на блок-посты. Нашему примеру последовали многие организации и люди, которые жили поблизости – привозили чай, пирожки, горячие обеды.

Однажды мы решили подарить цветы всем медицинским работницам, которые дежурят на блок-постах. Цветы нам передала моя подруга, у которой свой цветочный салон. Мы даже не ожидали, что простой знак внимания так обрадует женщин!

- Расскажите о себе, чем занимаетесь, кроме благотворительности, кто оказал влияние на ваши взгляды?

- Я из большой семьи – нас три брата и три сестры. Когда мне было 4 года, папа умер, мама растила нас одна. Это было начало девяностых, тяжелое время. Мама с детства приучала нас трудиться и помогать друг другу. Она для меня главный пример! Сейчас мама пенсионерка, по-прежнему старается помогать людям. Недавно она на свою пенсию купила уголь и передала женщине с двумя детьми. Я и не знал об этом, она потом рассказала.

Я работаю бухгалтером в компании моего друга. Параллельно начал заниматься социальным предпринимательством. Я хочу, чтобы на кассах супермаркетов покупатели могли бесплатно взять бумажные экопакеты. Заказал в Алматы первую партию таких пакетов. Чтобы покрыть расходы, предложил талдыкорганским компаниям размещать на пакетах свою рекламу. Первую партию полностью выкупила компания-спонсор. Но из-за карантина проект пришлось приостановить.

По приглашению друзей я даже снимался в двух художественных фильмах. В сериале "Патруль" играл автомеханика, а в сериале "Степные ястребы", который снял Максим Акбаров - орнитолога. Мне было приятно, когда позвонили из Kaspi.kz и предложили поучаствовать именно в социальном ролике. Тем более, что я давний клиент Kaspi.kz. Если ведем сбор денег, то на Kaspi Gold. Это самый доступный и распространенный сервис переводов.

- В последние несколько лет много людей становятся волонтерами, объединяются. Как вы думаете, с чем это связано?

- Волонтеры и раньше были. Когда я учился в школе, мы убирали мусор, помогали бабушкам и дедушкам. Но определенной модели волонтерства в то время не было. Потом казахстанцы начали перенимать опыт других стран. В то же время появились соцсети, благодаря которым люди могут находить единомышленников, объединяться.

Но одних только групп в соцсетях мало. Я думаю, надо обязательно учить детей и подростков помогать людям. До карантина я вел бесплатные уроки волонтерства в НИШ (Назарбаев Интеллектуальной Школе). Также мы начали запускать программу "Дети-волонтеры". Ее суть в том, чтобы связать самое старшее и младшее поколения. У нас очень много одиноких стариков, и дети могли бы оказывать им простую помощь – за продуктами сходить, полы помыть. В детях это будет воспитывать человечность, а старикам будет не так одиноко. Моему сыну 13 лет, я хочу, чтобы он тоже разделял эти ценности. Я бы предложил еще ввести в школах "Час волонтерства", или создавать детские клубы волонтеров.

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