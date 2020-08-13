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По Атырауской области в 170 школах откроются 1446 дежурных классов

В образовательных учреждениях проводится необходимая санитарная работа.

Фото : 24.kz13 августа 2020, 09:21

По Атырауской области 1446 дежурных классов откроются в 170 школах, сообщает zakon.kz.

Количество учащихся, которые будут обучаться в дежурных классах составит 21 637 человек. В связи с пандемией, внутри помещений будут проводиться обязательные дезинфекционные мероприятия. Об этом во время брифинга сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

В образовательных учреждениях проводится необходимая санитарная работа. Приобретены необходимые дезинфицирующие средства. На сэкономленные средства приобретаются тепловизоры. Также, учащиеся начальных классов в 17 населенных пунктах будут обеспечены транспортными перевозками, - сказал глава региона.


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