Тяжелоатлет сломал колени в приседании с весом 400 килограмм

Спортсмену предстоит снова научиться ходить.

Россиянин Александр Седых выступал на чемпионате Европы Всемирной федерации пауэрлифтинга в Москве и повредил оба колена, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Спортсмен выполнял приседание со штангой на плечах. Вес штанги с блинами составлял 400 килограмм. В начале выполнения Седых пытался поймать равновесие. Зафиксировав стойку он начал приседать.

Когда он собирался подняться, его колени не выдержали нагрузки.

Вскрикнув от боли штангист рухнул. К спортсмену тут же подбежали медики.

Его срочно доставили в больницу, где диагностировали два вывихнутых колена и два разрыва четырехглавой мышцы ноги.

После шестичасовой операции Седых рассказал о назначенном лечении.

Прогнозы таковы - лежать два месяца, не двигать ногами. А потом снова научиться ходить, - сказал он.

Пока не известно, будет ли тяжелоатлет возвращаться к карьере.

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