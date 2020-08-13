Горячие новости
Читайте также

Досмухамбетов рассказал об увеличении грантов для педагогов

Для привлечения молодых специалистов ведется работа по организации заработной платы и жилья.

Фото : express-k.kz13 августа 2020, 09:34

​По Атырауской области требуется 472 педагога. Из них 74 учителя начальных классов. В связи с этим, увеличивается количество выделяемых грантов на профессии в области педагогики, передает zakon.kz.

Особое внимание уделяется социальному состоянию педагогов. Для привлечения молодых специалистов ведется работа по организации заработной платы и жилья. Кроме того, в 14 малокомплектных школах (Курмангазы-12, Исатай-1, Кызылкога-1) организованы подготовительные работы по обучению в штатном режиме 880 учащихся, - сказал Махамбет Досмухамбетов, аким Атырауской области на прошедшем брифинге с журналистами.

Отметим, что в новом учебном году в образовательные учреждения области прибудет 101 молодой специалист. Из них 20 учителей начальных классов, еще 20 учителей переедут в районы, в рамках программы "С дипломом в село".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты