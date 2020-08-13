Досмухамбетов рассказал об увеличении грантов для педагогов

Для привлечения молодых специалистов ведется работа по организации заработной платы и жилья.

​По Атырауской области требуется 472 педагога. Из них 74 учителя начальных классов. В связи с этим, увеличивается количество выделяемых грантов на профессии в области педагогики, передает zakon.kz.

Особое внимание уделяется социальному состоянию педагогов. Для привлечения молодых специалистов ведется работа по организации заработной платы и жилья. Кроме того, в 14 малокомплектных школах (Курмангазы-12, Исатай-1, Кызылкога-1) организованы подготовительные работы по обучению в штатном режиме 880 учащихся, - сказал Махамбет Досмухамбетов, аким Атырауской области на прошедшем брифинге с журналистами.

Отметим, что в новом учебном году в образовательные учреждения области прибудет 101 молодой специалист. Из них 20 учителей начальных классов, еще 20 учителей переедут в районы, в рамках программы "С дипломом в село".

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