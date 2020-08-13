Досмухамбетов: Акция "Дорога в школу" продолжится
Формат его проведения переведен в режим онлайн.
Фото : РСК Атырауской области13 августа 2020, 09:41
Помощь в рамках акции "Дорога в школу" теперь осуществляется через портал "Atamekenim.kz", сообщает zakon.kz.
Акция "Дорога в школу" продолжится в этом году. Однако формат его проведения переведен в режим онлайн. Об этом в ходе брифинга сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.
В Атырауской области насчитывается 11 187 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с особыми образовательными потребностями. "Помимо акции "Дорога в школу", которая будет проходить в онлайн-формате, в настоящее время в стенах школ, также начали раздачу необходимых вещей и одежды из фонда всеобуча, в соответствии с потребностями родителей, - сказал Махамбет Досмухамбетов.
Вместе с этим, в новом учебном году 21 из 23 организаций технического и профессионального образования области, организуют учебный процесс в условиях дистанционного обучения.
Они также будут использовать образовательные платформы, - сказал глава региона.
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