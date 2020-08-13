За сутки 29 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане
99 находятся на аппаратах ИВЛ.
Фото : 24.kz13 августа 2020, 09:53
За прошедшие сутки, 12 августа, от коронавируса умерли 22 человека в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 23 281 человека, среди которых 100 детей. В стационарах находится – 4 151 пациент, на амбулаторном уровне – 19 130.
423 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 – крайней степени тяжести, 99 – на аппаратах ИВЛ, - говорится в сообщении Минздрава.
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