Лабораторию, выпускавшую наркотики для Нур-Султана, обнаружил КНБ

Досудебное расследование продолжается.

0-31 июля 2020 года в результате проведенной Департаментом КНБ РК по Нур-Султан совместно с ДЭР и ПСН "Беркут" Национальной гвардии МВД РК спецоперации задержаны трое граждан РК и один иностранец, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, подозреваемые причастны к организации и функционированию на территории Акмолинской области подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, в последующем распространявшихся в Нур-Султан.

Реализация наркотиков осуществлялась через созданный в этих целях Интернет-магазин на платформе теневого сегмента Интернет-сети "Deep Web, Darknet" посредством т.н. "закладок". В ходе обыска обнаружены наркотические и психотропные вещества, а также химические реагенты и оборудование, используемые при их изготовлении, - добавили в КНБ РК.

Задержанные лица водворены в СИЗО КНБ РК. Досудебное расследование продолжается.

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