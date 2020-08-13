Более 16 тысяч школьников Атырауской области нуждаются в компьютерах

Среди учащихся организована раздача на возвратной основе 15 246 школьных компьютеров.

В этом учебном году в 196 школах Атырауской области будут обучаться 131 900 учеников, сообщает zakon.kz.

Об этом на прошедшем брифинге с участием представителей СМИ сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

В связи с пандемией в 2020-2021 учебном году школьники будут обучаться дистанционно. Но, по желанию родителей для учащихся начальных классов будут организованы дежурные классы.

По словам главы региона, в области 16 693 школьника нуждаются в компьютерах, для решения этой проблемы к началу нового учебного года среди учащихся организована раздача на возвратной основе 15 246 школьных компьютеров.

Махамбет Досмухамбетов отметил, что в первую очередь предпочтение будет отдано многодетным и малообеспеченным семьям.

3000 детей нуждаются в интернете. В связи с этим АО "Казахтелеком" работает над подключением доступа к сети интернет. Кроме того, заключаются договоренности с операторами мобильной связи и на безвозмездной основе закупаются 3 тысячи роутеров из фонда всеобуча, - сказал он.

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