В парке 28 панфиловцев повредили около 70 деревьев

Об этом стало известно по результатам проверки после жалобы экологов.

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы из-за стройки пострадали около 70 деревьев, сообщает zakon.kz.

По информации Almaty.tv, сейчас там ведется строительство резервуара для полива зеленых насаждений. Однако выяснилось, что работники подрядной организации во время прокладки инженерных сетей повредили корни деревьев, а некоторые даже обрубили.

Строительство резервуара началось еще в мае. Парк, в котором растет более четырех тысяч деревьев стал настоящей стройплощадкой. Здесь работает габаритная спецтехника, которая наносит ущерб растениям. По мнению экологов, экскаваторы и тракторы при прокладке инженерных сетей не щадят корни зеленых насаждений и попросту их обрубают.

25 июля упало дерево вот здесь на Макатаева. Тоже при прокладке инженерных сетей. Деревья большие и корневая система повреждена. На Сейфуллина-Абая также дуб упал на психический диспансер после прокладки инженерных сетей, - сообщил эколог Тимур Елеусизов.

Экологические нарушения есть не только под землей, но и на поверхности. Кроме отрубленных корней, деревья покрыты шрамами от ударов спецтехники.

На строительной площадке задействована габаритная спецтехника. При работе она часто задевает деревья, оставляя подобные царапины. По словам экологов, это можно сравнить с ранами на теле человека. Казалось бы, повреждения незначительны, но в итоге это может негативно сказаться на жизни растения.

Это уже не первый случай, когда на этом объекте фиксируют подобные нарушения. Месяц назад проверка выявила аналогичные проблемы. Выяснилось, что заказчиком объекта выступает Управление комфортной городской среды. Там признали, что нарушения есть и их будут устранять.

Соответственно ежедневно приходим и полностью контролируем. Это строительные работы, тут практически строительная площадка. Мы максимально стараемся не наносить вред окружающей экологической системе. Где-то, да, может быть какое-то нарушение - оно имеет место быть. И мы оперативно меры принимаем, - заверил руководитель Управления комфортной городской среды Сапар Нурашев.

На имя руководителя подрядной организации составлен протокол и начато расследование.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!